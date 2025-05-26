В России захотели ограничить число банковских карт на человека

Центробанк России планирует ограничить оборот банковских карты в рамках борьбы с дропперством. Этой осенью могут запретить получение более 20 карт на одного человека, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий пояснил, что число банковских карт, оформленных на одного человека, уже осенью ограничат до 20. Инициативу ЦБ внесут в Госдуму уже в июне, а ее принятие не займет много времени.

«Пока звучит предложение — всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт», — уточнил Аксаков.

Усиление контроля за выпуском новых банковских карт — один из инструментов борьбы с аферистами. Они уговаривают своих жертв — дропперов — оформить на себя счет, а его данным передать им, чтобы потом выводить через них украденные деньги.

Ранее в Грузии осудили лимит на траты россиян по картам национального банка страны. Оппозиционный депутат парламента Илья Инджия назвал это «антигрузинским делом».