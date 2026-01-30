В России задумали ввести новое ограничение на наличные
Минфин предложил ограничить пополнение счетов миллионом рублей в месяц
Минфин России предложил ввести лимит для физических лиц на внесение наличности через банкоматы в размере одного миллиона рублей в месяц. Об этом сообщил «Интерфакс».
Инициатива вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности», документ отправили на согласование в Росфинмониторинг и Центробанк.
В настоящее время ограничения на такой способ пополнения счетов отсутствуют. В пояснительной записке к документу указали, что лимиты позволят вводить в оборот деньги с неустановленным происхождением.
Вводимые изменения потребуют доработки бизнес-процессов и систем банков. В связи с этим ведомство предложило установить срок вступления поправок в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.
В декабре президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за обращением наличных для более эффективной борьбы с теневой экономикой.