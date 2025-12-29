В России введут пополнение счета наличными через СБП в банкомате любого банка

ЦБ: пополнение счета наличными через банкомат любого банка будет доступно с СБП

Банк России в рамках расширения функционала системы быстрых платежей реализует возможность пополнения наличными счета через банкомат любого банка. Об этом ТАСС сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

По ее словам, регулятор вместе с участниками рынка продолжает развивать дополнительные функции.

«В планах — реализовать сценарий пополнения счета наличными через банкомат любого банка. Мы планируем расширить возможности онлайн-платежей в бюджет для бизнеса», — сказала Бакина.

Директор департамента напомнила про технологию QR-presented, когда пользователь для оплаты генерирует собственный QR-код и предъявляет на кассе.

«В ближайшее время планируем реализовать эту возможность», — добавила она.

Ранее Центробанк включил крупные переводы по СБП в список признаков мошеннических операций.