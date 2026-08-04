В России временно запретили транзит мяса птицы из Евросоюза

Россельхознадзор ввел временный запрет на транзит через российскую территорию мяса и субпродуктов птицы, произведенных в Евросоюзе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения вступят в силу 5 августа. Продукция, отгруженная до этой даты, сможет передвигаться по территории страны до 6 августа включительно.

Меры ввели после выявления незаконной перевозки субпродуктов птицы неизвестного происхождения.

Груз следовал транзитом через Россию в Узбекистан на машине с польскими номерами. При нем был фальшивый ветеринарный сертификат, якобы в Германии. Немецкая ветслужба не подтвердила выдачу документа.

Ведомство направило запрос в Узбекистан для выявления источника нелегальных поставок. Ограничительные меры будут действовать до проведения переговоров с Еврокомиссией и расследования выявленных нарушений.

Ранее Россельхознадзор пресек ввоз из Белоруссии более 43 тонн свиного шпика предположительно датского происхождения.