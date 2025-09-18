В России впервые выдали зарплату цифровыми рублями

«Я автор закона о цифровом рубле — естественно, должен был первым испытать: что это такое, как она поступает на счет гражданина и как эту зарплату можно потратить. Для того, чтобы быть уверенным: то, что мы задумали, может быть эффективно осуществлено и никаких проблем для граждан не создать», — заявил он.

При этом депутат отметил, что особых отличий от обычных платежей с помощью мобильного телефона, привязанного к счету в банке, он не заметил.

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, призвал сделать использование цифрового рубля массовым.