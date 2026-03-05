В России внедрят онлайн-взыскание долгов за услуги ЖКХ

К 2028 году в России планируют запустить систему онлайн-информирования и взыскания задолженностей по коммунальным услугам. Она будет работать на базе цифровой платформы ГИС ЖКХ, сообщил ТАСС .

Должникам в личном кабинете на портале «Госуслуги» сделают доступной информацию о долгах и действиях взыскателей.

Мировые судьи будут получать в электронном виде заявления о взыскании за коммунальные услуги из ГИС ЖКХ.

В 2025 году в России стартовал эксперимент по онлайн-информированию.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что в России нужно временно заморозить тарифы ЖКХ и вернуть их к уровню прошлого года. По словам парламентария, это необходимо до тех пор, пока в этой сфере не проведут тщательный аудит и не наведут порядок.