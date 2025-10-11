В России в трех отраслях средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей

В России в трех отраслях экономики средний размер зарплаты достиг 200 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

В июле самый высокий ежемесячный доход в России был у финансистов и страховщиков — 221,9 тысячи рублей. На втором месте оказались сотрудники производств табачных изделий с 206,3 тысячи рублей.

Замыкают тройку лидеров занятые в сфере добычи нефти и газа (200,3 тысячи рублей).

Больше 150 тысяч рублей в среднем получают работники сферы информации и связи, добычи металлических руд, научных исследований и рыболовства.

Ранее стало известно, что с 1 октября в России повысили зарплаты силовиков, судей и военных. Правительство проиндексировало оклады на 7,6%.