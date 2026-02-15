В России усложнят оформление онлайн-займов в микрофинансовых компаниях

Россияне с 1 марта не смогут оформить онлайн-займ в микрофинансовых компаниях по паспортным данным. Свою личность придется подтверждать биометрией. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев в интервью РИА «Новости» .

«С начала марта вступает в силу норма, обязывающая микрофинансовые компании при дистанционном оформлении займа проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему. Без подтверждения личности онлайн-займ выдаваться не должен», — заявил Гусев.

Он пояснил, что на первом этапе требование коснется именно микрофинансовых компаний, которые выдавали физлицам займы до одного миллиона рублей и имели право размещать облигации. Для микрокредитных организаций, работающих с суммами до 500 тысяч рублей, переходный период продлился до весны 2027 года.

Раньше мошенникам хватало персональных данных, чтобы оформить заем дистанционно. Теперь им потребуется биометрическое подтверждение личности или визит в офис. Биометрическая идентификация должна снизить число случаев, когда люди узнавали о долгах уже после того, как кредиты были оформлены.

Ранее региональные микрокредитные компании получили возможность выдавать ипотеку. Речь идет о таких организациях, учредителями которых на 100% является государство. При этом законом установлено правило, что такая компания может быть лишь одна на весь регион.