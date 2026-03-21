В России цены на аренду квартир продолжат падать до лета

Аналитик «Циана» Попов: ставки аренды квартир в России будут снижаться до лета

Ставки аренды квартир в России продолжат падать до июня. Такой прогноз сделал главный аналитик «Циана» Алексей Попов в беседе с ТАСС .

«Продолжается сезонное снижение ставок. В среднем по крупнейшим локациям они стали на 0,9% ниже, чем в середине февраля», — отметил эксперт.

Снижение темпов идентично показателям прошлого месяца: с середины января по середину февраля они уменьшились на 1,1%. До начала сезона высокого спроса в июне эта динамика сохранится. Ежемесячно темпы будут снижаться на 0,75-1%.

Основные причины — это большое количество предложений, а также высокий уровень базовых ставок, который постоянно растет.

Ранее директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский порекомендовал арендодателям не использовать «серые» схемы и своевременно оплачивать налоги. По его мнению, 2026 год может стать переломным для рынка аренды жилья. К концу 2025 года нелегальный сегмент рынка занимал от 80 до 95%.