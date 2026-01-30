Эксперт по недвижимости Чернокульский рекомендовал арендодателям не рисковать с «серыми» схемами

В 2026 году в России акцент будет сделан на собираемость налогов. Директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский в интервью «Известиям» рекомендовал собственникам арендного жилья не использовать «серые» схемы и своевременно оплачивать налоги.

По словам эксперта, налоговая может начислить НДФЛ за весь доход, полученный с аренды квартиры, за период до трех лет. За неуплату налога придется заплатить пени за каждый день просрочки и штраф до 20–40% от неуплаченного налога.

Чернокульский считает, что 2026 год может стать поворотным для рынка сдачи жилья, так как объем нелегального рынка аренды в конце 2025 года составлял от 80 до 95%, а государство делает акцент на наполнении бюджета.