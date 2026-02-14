В России скоро закончится эпоха щедрого кешбэка

Эпоха щедрого кешбэка в России завершается. В 2026 году банки намерены пересмотреть программы лояльности и сократить вознаграждения клиентам, сообщил РБК .

По данным аналитической компании Frank RG, выплаты по кешбэку в российских банках неуклонно росли последние годы. В 2019 году они составляли 99 миллиардов рублей, в 2021-м — уже 141 миллиард, а в 2024 году достигли почти 400 миллиардов.

Однако 2026 год станет переломным. Банкиры объясняют изменения экономической ситуацией и необходимостью оптимизировать расходы. Вместо массовых начислений кредитные организации будут делать упор на точечные предложения для конкретных категорий клиентов.

Эксперты прогнозируют, что часть программ лояльности полностью исчезнет, а оставшиеся станут менее выгодными.

Ранее стало известно, что в четвертом квартале прошлого россияне начали массово отменять самозапреты на кредиты и возвращаться к займам.