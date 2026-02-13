Россияне отменили самозапреты на кредиты и вернулись к займам

Cyberbird: число отмены самозапрета на кредиты в конце 2025 года выросло на 13%

Число заявок по отмене установленных самозапретов на кредиты по итогам четвертого квартала 2025 года увеличилось на 13%. Такие данные со ссылкой на исследование компании Cyberbird привела «Газета.ru» .

По данным аналитиков, менее половины отменивших самозапрет взяли займы в банках.

Отмену ограничений специалисты связали с ростом предновогодних расходов, а также с упрощением процедуры снятия самозапрета.

Авторы исследования отметили, что устанавливали ограничение на получение займов для защиты от мошенников, а отменяли, если возникала необходимость для снятия средств.

По данным Национального бюро кредитных историй, всего в прошлом году от самозапрета на кредиты отказались 1,05 миллиона россиян — менее 5% от всех, кто воспользовался новой услугой.

Закон об установке самозапрета на оформление кредита вступил в силу с 1 марта 2025 года. Меру в ввели в качестве дополнительной защиты россиян от финансовых мошенников. После установки ограничения оформление займа или проведение других финансовых операций требует согласия владельца счета.