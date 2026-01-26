Депутат Чаплин пояснил, что право на алименты после 18 лет сохраняется только за нетрудоспособными детьми

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT пояснил, что право на алименты после 18 лет сохраняется только за нетрудоспособными детьми, которые нуждаются в материальной помощи.

«Понятие нетрудоспособности в данном контексте прежде всего относится к инвалидам I, II или III группы. Однако одного лишь факта инвалидности недостаточно. Суд в обязательном порядке устанавливает и второе условие — нуждаемость», — отметил парламентарий.

По его словам, если доходы ребенка, включая пенсию по инвалидности и социальные выплаты, не покрывают его жизненные потребности, суд может принять решение о выплате алиментов.

Чаплин подчеркнул, что период очного обучения в вузе не является основанием для получения алиментов. «Действующий Семейный кодекс России не содержит такой нормы», — отметил депутат.

Поддержка студента после 18 лет возможна только по добровольной договоренности между родителем и ребенком.

Процедура взыскания алиментов после совершеннолетия также меняется. «Даже если ребенок-инвалид получал выплаты ранее, по достижении совершеннолетия необходимо обратиться в суд с новым исковым заявлением либо оформить соглашение у нотариуса», — уточнил Чаплин.