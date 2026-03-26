В России с 1 апреля изменят правила перевода денежных средств

С 1 апреля в России изменятся нормы осуществления денежных переводов. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

«С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств», — сказала она.

Валишвили отметила, что корректировки имеют техническую направленность и нацелены на оптимизацию работы национальной платежной системы, а также приведение ее в соответствие с мировыми стандартами.

По новому порядку, в реквизитах «плательщика» нужно будет прописывать полное либо сокращенное наименование юрлиц и банков, а физлицам потребуется указывать полностью ФИО.

Индивидуальным предпринимателям надо будет указывать полное имя и правовой статус, а физическим лицам, ведущим частную практику, необходимо помимо полных фамилии, имени и отчества прописывать ИНН и вид деятельности.

Поле «назначение платежа» будет требовать исчерпывающую информацию о названии товаров (работ, услуг), данных договоров, товарных документов. Также можно указывать дополнительную информацию, но длина не должна превышать 210 символов.

Еще в платежных бланках добавят новый реквизит — «фактический плательщик», который применяется в ситуациях, когда перевод осуществляется представителем налогоплательщика, например, бухгалтером по доверенности.

В этом случае потребуется указывать реквизиты плательщика, включая ИНН, КПП, либо полное имя физического лица.