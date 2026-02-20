Миронов призвал не ограничивать денежные операции без согласия россиян

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил против обязательных ограничений на финансовые операции граждан. Так политик прокомментировал 360.ru предложения МВД по борьбе с телефонным мошенничеством.

«Считаю, что подобные ограничения если и могут вводиться, то только на добровольной основе. Когда человек сам решает, нужны ли ему период охлаждения и лимиты», — подчеркнул он.

Замглавы МВД Андрей Храпов предложил установить временную задержку при выдаче наличных в кассах, а также ввести лимит на переводы через NFC-технологии до 50 тысяч рублей в сутки.

Миронов подчеркнул, что усиление защиты от мошенников не должно ущемлять права россиян. Политик напомнил о жалобах людей на блокировки счетов после расширения Центробанком критериев подозрительных операций и отметил, что при борьбе с преступностью нельзя препятствовать свободному распоряжению собственными средствами.

В МВД объясняют инициативу стремлением защитить россиян от аферистов, однако юрист Александр Хаминский заявил, что такие меры вряд ли окажутся эффективными. Существующие механизмы защиты уже работают, а ограничения на выдачу наличных даже при личном обращении клиента могут вызвать лишь недовольство граждан и дополнительные отказы со стороны банков.