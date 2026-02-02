В России предложили установить оклад педагогов в 70% от общей зарплаты

Правительство России, работодатели и профсоюзы предложили установить оклад работников образования на уровне 70% от общей зарплаты. Также рекомендуется пересмотреть долю оклада в доходе для тех, кто уже работает в этой сфере, сообщило РИА «Новости» .

Средства на оплату труда следует распределять так, чтобы оклад составлял 70% от доходов работников. Для работающих специалистов необходимо обновить структуру зарплаты в соответствии с этими правилами.

Такое распределение доходов должно повысить престиж профессии педагога в России, сократить разрыв в оплате труда и развить кадровый потенциал в этой сфере.

При индексации зарплат важно направлять средства на увеличение оклада, указано в документе, с которым ознакомилась редакция.

Ранее депутат Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением засчитывать время обучения студентов в педагогическом вузе как трудовой стаж. По его мнению, это сделает профессию учителя более привлекательной и поможет решить проблему «старения» педагогического состава.