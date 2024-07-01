В России подскочили продажи черной икры

В России увеличился спрос на черную икру. В первом полугодии продажи деликатеса возросли на 9%, сообщил РБК .

Анализ данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД» показал, что с 1 января по 15 июня количество покупок осетровой икры увеличилось на 9% в целом по России и на 14% в Москве и Московской области.

Увеличились и размеры банок. Самыми популярными в нынешнем году стали стеклянные и жестяные тары по 50–100 граммов, хотя в прошлом россияне чаще покупали черную икру объемом 30–50 граммов.

Продажи черной икры в денежном выражении росли медленнее, чем в натуральном. В январе-июне россияне потратили на нее 2,9 тысячи рублей — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российская ассоциация экспертов рынка ритейла предупредила о возможном росте цен на икру осетровых и лососевых рыб. Это связано с запуском маркировки деликатеса и уходом контрафакта.