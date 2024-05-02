Контрафакт в помощь? Цены на красную икру взлетят при одном условии | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 13:26 Контрафакт в помощь? Цены на красную икру взлетят при одном условии Эксперт рынка ритейла Илюха: икра в России может подорожать на 15%

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Производители, импортеры и дистрибьюторы теперь обязаны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб, произведенную после 1 мая 2024 года. Это касается как икры в банках, так и икры в пластиковых кубоконтейнерах, подлежащей дальнейшей переработке или продаже на развес. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха рассказал Екатерине Малашенко в стриме 360.ru, как это скажется на стоимости продукта для обычного покупателя.

«Экономически на стоимость продукта это повлиять не должно. <…> Но с другой стороны мы знаем, что цена икры определяется уловом. То есть большой улов горбуши, например, и икры подешевеет», — сообщил он.

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Но есть и еще один фактор. Дело в том, что 25% икры на рынке может быть контрафактной. Если она уйдет с рынка, то предложение уменьшится, цена может вырасти.

«При пессимистичном прогнозе, если стабильны будут уловы и уйдет контрафактная часть, то цена может вырасти на 10-15%», — предположил эксперт.

В начале 2024 года красная икра стала более доступной для россиян благодаря рекордному улову в прошлом году. Это помогло сформировать запасы и снизить стоимость продукта.