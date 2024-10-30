В России до максимума выросло число семей, которым хватает денег на все

Росстат: 4,9% семей в РФ могут позволить себе любые покупки

Доля семей в России, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, во втором квартале достигла исторического максимума. Данные Росстата проанализировало РИА «Новости».

В апреле–июне доля семей, которые могут позволить себе любые покупки, достигла 4,9% против 3,9% кварталом ранее. Показатель стал максимальным с первого квартала 2016 года.

Близких к 4,9% значений не было последние два десятилетия. Ранее самая высокая доля семей, которые могли удовлетворить все свои потребности, фиксировалась в 2019 и 2023 годах. Во втором квартале выросло число семей, которые могут купить все, кроме автомобиля, дачи или квартиры.

Лектор Российского общества «Знание» Ирина Маслова ранее посоветовала россиянам использовать выплаты по беременности и родам как подушку безопасности.