Экономист Маслова посоветовала использовать выплаты по беременности и родам как подушку безопасности

Государство всячески поддерживает новоиспеченных родителей. Один из инструментов социальной помощи — выплаты по беременности и родам. О том, как правильно распорядиться этим пособием рассказала лектор Российского общества «Знание» Ирина Маслова в интервью «ФедералПресс» .

По словам профессора, при распределении денежных средств семье следует оценить свои расходы. Разумно будет потратить выплату на погашение долгов или же отложить ее в качестве финансовой подушки безопасности. В среднем родителям маленьких детей необходимо иметь запас средств в размере 5-6 месячной суммы расходов.

Часть денег также можно инвестировать. Это поможет в будущем обеспечить семью пассивным доходом, резюмировала Маслова.