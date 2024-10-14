Экономист Маслова посоветовала использовать выплаты по беременности и родам как подушку безопасности

Государство всячески поддерживает новоиспеченных родителей. Один из инструментов социальной помощи — выплаты по беременности и родам. О том, как правильно распорядиться этим пособием рассказала лектор Российского общества «Знание» Ирина Маслова в интервью «ФедералПресс».
По словам профессора, при распределении денежных средств семье следует оценить свои расходы. Разумно будет потратить выплату на погашение долгов или же отложить ее в качестве финансовой подушки безопасности. В среднем родителям маленьких детей необходимо иметь запас средств в размере 5-6 месячной суммы расходов.
Часть денег также можно инвестировать. Это поможет в будущем обеспечить семью пассивным доходом, резюмировала Маслова.
«Грядет потепление». Автоэксперт призвал повременить со сменой шин
Новое оборудование запустили на машиностроительном заводе в Коломне
Председатели домов помогли исправить еще 6 тысяч дефектов во дворах Подмосковья
Тренинг по уходу за собаками провели в Лобне
Дорожные службы Подмосковья начали антигололедную обработку
Агрофирма из Коломны представила новый сорт лука на всероссийской выставке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте