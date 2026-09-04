В Росрыболовстве рассказали, сколько составит вылов лососевых в 2026 году

Росрыболовство: вылов лососевых в России в 2026 году составит 100-110 тысяч тонн

Темпы вылова рыбы лососевых пород в 2026 году почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ВЭФ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Шестаков назвал лососевую путину в текущем году неудачной. Сезон подходит к концу, а выловить удалось только 90 тысяч тонн, общий объем добычи не превысит 110 тысяч. При этом прогнозировали вылов 227 тысяч тонн.

Глава Росрыболовства отметил, что цена на лососевых уже поднялась, из-за этого спрос будет меньше.

Ранее министр инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василий Грудев заявил, что рыболовный промысел на Дальнем Востоке адаптируется к изменениям климата. Также в регионе развивается аквакультура — выращивание рыбы в закрытых водоемах или в море.