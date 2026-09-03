Министр Грудев заявил, что рыбацкий промысел на Дальнем Востоке адаптируется к изменениям климата

Министр инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василий Грудев на полях ВЭФ-2026 рассказал Zvezdanews о переменах в рыболовной отрасли на Дальнем Востоке. По его словам, климатические и экологические изменения привели к эволюции этой сферы.

Грудев отметил, что в бассейне Охотского моря и Татарского пролива наблюдается потепление. Из-за этого к берегам Сахалинской области стала активнее подходить не только крупная рыба, такая как тунцы, но и рыба фугу, которая раньше считалась деликатесом южной части Японских островов.

Многие компании и холдинги начали перерабатывать эту рыбу, которая раньше не пользовалась особой популярностью. С другой стороны, все больше внимания уделяется аквакультуре — выращиванию биоресурсов в закрытых водоемах или в море.

Грудев подчеркнул, что у Дальневосточного региона есть конкурентные преимущества перед Китаем в этой области. По его мнению, экология в бассейне Охотского моря лучше, чем в других морях, омывающих Китай, Корейский полуостров и Вьетнам. Это создает большой потенциал для развития рыболовства и аквакультуры на Дальнем Востоке.