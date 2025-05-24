В Роскачестве рассказали, как отличить настоящие рубли от фальшивых

Каждая российская купюра содержит защитные элементы, на которые всем стоит обращать внимание. Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал в беседе с RT , как понять, что денежные купюры ненастоящие.

Банкноты, выпущенные с 2017 года и далее, имеют особый дизайн: на них размещены отдельные водяные знаки с обеих сторон — портрет известной исторической фигуры и цифровое обозначение номинала. До модификации использовали водяной знак, который объединял обе эти части. Эксперт отметил, что на фальшивках они размытые или имеют неестественный контраст.

Кроме того, в новых рублях применяют дополнительные защитные технологии, например эффект перелива на крупных купюрах — от 1000 рублей. Если слегка повернуть такую банкноту, то на ней проявится движущаяся цветная полоса или блеск. Эти эффекты плохо воспроизводятся при подделке.

«Символ рубля скрыт на орнаментальной ленте. Чтобы его увидеть, наклоните купюру под острым углом к источнику света. А вшитая металлизированная нить на просвет выглядит сплошной темной полосой. На лицевой стороне она может выходить на поверхность в виде „окон“. Например, на 5000 рублей в „витражном окне“ при наклоне видны цифры номинала и ромбы», — рассказал Поздняков.

Номинальная стоимость нанесена специальными микроотверстиями, которые отчетливо читаются лишь при рассматривании против яркого света. Их нельзя прощупать.

«А рельефные надписи — „Билет Банка России“, штрихи по краям — должны четко ощущаться пальцами. На подделках эти детали часто сглажены», — подытожил специалист.

Ранее россиян научили распознавать поддельные доллары по хрусту при сворачивании купюры.