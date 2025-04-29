Россиян научили распознавать поддельные доллары по хрусту

Распознать поддельные доллары можно по трем признакам. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Речь идет об отсутствии характерного хруста при сворачивании купюры, несоответствии изображения государственного деятеля США номиналу банкноты и использовании краски без переливов.

Чаще всего, по словам эксперта, подделывают купюру достоинством в 100 долларов. Фальшивка может быть как низкокачественной, так и высококачественной. Последнюю практически нельзя отличить от оригинала.

«При изготовлении долларов используется не обычная, а специальная бумага, которая состоит из хлопка и льна. Она позволяет обеспечивать плотность и износостойкость купюры. При сворачивании, кручении купюры возникает характерный хруст», — объяснил Бархота.

Распознать качественную подделку удастся лишь с помощью специального аппарата — инфракрасного детектора банкнот.

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