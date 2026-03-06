Эксперт по трудовому праву Яковлева назвала самые благоприятные месяцы для отдыха с точки зрения зарплаты

Апрель и июль станут самыми благоприятными месяцами для отдыха с точки зрения сохранения дохода. Причина проста: расчет заработной платы и отпускных производится разными способами, и чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше финансовых потерь несет сотрудник. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Для наглядности рассмотрим пример: если ваш ежемесячный доход составляет 50 тысяч рублей, то при наличии 19 рабочих дней сумма заработка за каждый рабочий день составит 2631 рубль. Однако если рабочих дней 23, то дневной заработок снизится до 2173 рублей. Следовательно, отправляясь отдыхать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, вы минимизируете разницу в зарплате и сохраните больше средств.

В мае и июне ситуация противоположная: праздничные дни снижают общее количество рабочих часов, что отражается на вашем заработке. Исходя из расчетов, оптимальным периодом для отпуска в весенне-летний сезон 2026 года станут апрель и июль, где рабочие дни составляют 22 и 23 соответственно.