В первоуральской больнице, откуда сбежали 130 сотрудников, урезали зарплаты на 20 тысяч

В первоуральской больнице, откуда год назад уволились 130 сотрудников, врачам урезали зарплаты на 20 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

За последние четыре месяца зарплаты медиков в некоторых отделениях снизились на 20 тысяч рублей, а в других — на 15 тысяч, сообщают врачи.

«Говорят, убрали часть стимулирующих и премий. Не спасла даже индексация от губернатора. При этом работы меньше не стало — наоборот, график бешеный: по семь дней с одним выходным, подработки, ночные смены — домой не возвращаются по двое суток», — рассказал источник канала.

По его словам, медики пытались выяснить, что происходит, и задавали вопросы заместителю главврача Юрию Антониади. В ответ они слышат: «Не нравится — пишите заявления». Сотрудников увольняют одним днем без отработки.

Когда журналисты Ural Mash позвонили Антониади, он заявил, что ничего не знает, и обвинил их в мошенничестве. Когда журналисты предложили встретиться лично, он отказался и посоветовал обратиться в Минздрав.

В 2024 году из больницы Первоуральска уволились свыше сотни медработников. Причиной стало скотское отношение со стороны администрации и падение зарплат. Сотрудники больницы заявляли, что не могут продуктивно обсуждать с Антониади рабочие вопросы. Общение с ним часто перерастает в оскорбления и унижения. Однако Минздрав не нашел проблем в скандальной больнице Первоуральска.