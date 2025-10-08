В НСПК предупредили об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard

Введение ограничений для карт с истекшим сроком действия нужно для обеспечения безопасности, потому что с 1 января этого года сертификаты безопасности международных платежных систем больше не действуют во всех чипах карт Visa и Mastercard. Об этом заявил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в беседе с РБК .

«Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность», — сказал он.

Сейчас НСПК формирует мнение участников рынка, чтобы продемонстрировать его Центробанку. По словам Дубынина, на данный момент рассматривают предложения банков о сроках вывоза из оборота карт.

Ранее на Украине случился массовый сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard. В магазинах невозможно было рассчитаться ими, перестали работать банкоматы.