Центробанк напомнил правила финансовой безопасности

Чтобы избежать неприятностей и блокировки пластиковой банковской карты следует придерживаться нескольких правил. Основные из них напомнил Центробанк России, его процитировало РИА «Новости» .

«Никогда не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых людей. Не возвращайте самостоятельно деньги, которые пришли вам якобы по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя», — говорится в сообщении.

Также Центробанк предупредил, что нельзя передавать посторонним свою карту и доступ в онлайн-банк, а также переводить деньги по номеру телефона в магазинах и на рынке. Если такая необходимость возникла, то нужно указать назначение платежа, тогда перевод не вызовет лишних подозрений у банка.

Особенно под банковскую блокировку рискуют попасть те, кто пользуется пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса.

С 1 сентября банки обязали проверять, не находится ли человек, снимающий наличные, под воздействием мошенников. Теперь банковские системы могут посчитать странным снятие наличных в необычном месте или в слишком позднее или ранее время, также обращать внимание будут и на сумму.