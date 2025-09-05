Центробанк напомнил правила финансовой безопасности
Центробанк: не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых людей
Чтобы избежать неприятностей и блокировки пластиковой банковской карты следует придерживаться нескольких правил. Основные из них напомнил Центробанк России, его процитировало РИА «Новости».
«Никогда не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых людей. Не возвращайте самостоятельно деньги, которые пришли вам якобы по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя», — говорится в сообщении.
Также Центробанк предупредил, что нельзя передавать посторонним свою карту и доступ в онлайн-банк, а также переводить деньги по номеру телефона в магазинах и на рынке. Если такая необходимость возникла, то нужно указать назначение платежа, тогда перевод не вызовет лишних подозрений у банка.
Особенно под банковскую блокировку рискуют попасть те, кто пользуется пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса.
С 1 сентября банки обязали проверять, не находится ли человек, снимающий наличные, под воздействием мошенников. Теперь банковские системы могут посчитать странным снятие наличных в необычном месте или в слишком позднее или ранее время, также обращать внимание будут и на сумму.