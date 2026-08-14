В Подмосковье стартовал прием заявок на международную бизнес-миссию в Алжир

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области открыл прием заявок на участие в многоотраслевой международной бизнес-миссии в Алжир. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Деловая поездка запланирована на октябрь 2026 года. Точные даты будут объявлены позже. К участию приглашаются компании всех отраслей экономики Московской области, которые заинтересованы в развитии экспортных поставок.

В рамках бизнес-миссии предприятия смогут представить свою продукцию потенциальным зарубежным партнерам, провести переговоры с ведущими закупщиками Алжира, обсудить условия сотрудничества и возможности выхода на рынок страны. Участие в мероприятии позволит компаниям сократить время и затраты на поиск иностранных партнеров.

Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно на сайте.

Актуальная информация о мероприятиях Фонда поддержки ВЭД Московской области публикуется на сайте. Дополнительно уточняйте даты проведения, поскольку они могут изменяться по независящим от Фонда причинам.

Подробнее о мерах поддержки экспортеров Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».