В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой

Утром 17 ноября мобильное приложение Сбербанка оказалось временно недоступно. Об этом сообщило РИА «Новости».

При попытке войти в онлайн-сервис появлялось уведомление о том, что банк работает над восстановлением его работы.

«Сбербанк Онлайн временно недоступен, но мы стараемся восстановить доступ», — говорилось в сообщении.

В течение получаса после начала сбоя приложение снова заработало. Проблем с оплатой покупок картами за это время у клиентов Сбера не возникало.

