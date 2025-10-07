ЦБ обновил список системно значимых банков России

Центральный банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО). В него добавили коммерческую организацию «Дом.РФ», сообщили в пресс-службе регулятора.

Обновленный список включает в себя 12 банков, в их числе Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

«На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора», — отметили в пресс-службе.

Также в перечне остались Райффайзен-банк и Юникредит. Эти банки с февраля 2022 года находятся в процессе сокращения бизнеса в России.

Список системно значимых банков пересматривается каждый год. В него включают финансовые учреждения, к которым предъявляют повышенные требования к капиталу.

Ранее в Центробанке сообщили о росте международных резервов России более чем на 1,1%, которые достигли максимального показателя в 712,6 миллиарда долларов.