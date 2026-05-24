В Минтруде рассказали, как изменится маткапитал в ближайшие годы

Материнский капитал в ближайшие годы вырастет до одного миллиона рублей и выше. Об этом в беседе с ТАСС рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в один миллион рублей», — отметил он.

Котяков подчеркнул, что считает значимой такую поддержку: она в том числе позволяет участвовать в жилищных программах и помогает сформировать первоначальный взнос для покупки жилья.

Многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить еще 450 тысяч рублей для погашения ипотеки, напомнил министр.

Материнский капитал при определенных условиях можно использовать для покупки дачи. Однако земельный участок оплатить им нельзя. Дом должен подходить для постоянного проживания. Использовать маткапитал для такой покупки можно после того, как ребенку исполнится три года.