Доцент кафедры экономики Зайков рассказал о возможности использования маткапитала для покупки дачи

Материнский капитал можно использовать для покупки дачи, но существуют определенные условия. Об этом сообщил доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков в беседе с РИА «Новости» .

По словам эксперта, средства материнского капитала допускается направлять на покупку жилого дома, находящегося в садовом товариществе. Однако земельный участок оплатить ими нельзя. Дом должен подходить для постоянного проживания.

Зайков отметил, что использовать материнский капитал для такой покупки можно после того, как ребенку исполнится три года. Исключение составляет ипотека: в этом случае средства разрешается направить сразу на первоначальный взнос или погашение кредита, добавили «Известия».