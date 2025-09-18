Экономист Самиев заявил, что низкая ключевая ставка не гарантирует роста кредитования

После уменьшения ключевой ставки ЦБ банки начали снижать ставки по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам. Однако это не означает, что ипотека подешевеет пропорционально снижению ставки. В эфире Общественной Службы Новостей генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев объяснил, почему изменение ключевой ставки не сильно влияет на инфляцию.

«На торможение кредитования в России повлияла не ставка, а ужесточение макропруденциальных набавок. Не стоит ожидать роста кредитования из-за понижения ключевой ставки. При этом инфляция тоже от ключевой ставки зависит гораздо слабее, гораздо больше она зависит от динамики курса валют», — добавил он.

Самиев также отметил, что укрепление рубля в течение последнего полугода привело к снижению инфляции, независимо от ключевой ставки. Кроме того, сдерживающим фактором роста инфляции в этом году стало сельское хозяйство.