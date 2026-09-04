В Минфине анонсировали «очень дорогую» продажу разработчика «Мира танков»

Компанию «Леста игры», создавшую «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, и находящуюся в собственности государства, могут продать в ближайшие месяцы, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Об этом сообщило РБК .

«„Лесту“ планируем продать в этом году. Это будет прямая продажа заинтересованному инвестору», — отметил чиновник.

Он выразил надежду, что выйти на сделку удастся уже в сентябре–октябре. Моисеев добавил, что оценка актива «очень дорогая», но точную сумму не назвал.

Замминистра подчеркнул, что в компании сохраняют рыночный уровень оплаты труда, чтобы удержать специалистов.

Компания перешла в государственную собственность летом 2025 года по решению суда. Ее владельцев уличили в экстремизме.