В Кремле назвали воровством планы ЕС по замороженным активам

Планы Евросоюза выделить два миллиарда евро на беспилотники для Украины за счет замороженных российских активов иначе как воровством назвать нельзя. Об этом заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировал РБК .

«Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности», — подчеркнул он.

Песков добавил, что совершивших это будут преследовать по суду.

Ранее газета Politico сообщила, что ЕС хочет принять решения по замороженным российским активам на саммите в Копенгагене в конце октября. При этом они считают важным добиться того, чтобы от решений был отстранен премьер Венгрии Виктор Орбан.