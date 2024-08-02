Генпрокуратура усмотрела риски для россиян в новом законе о миграционном контроле

Расширение полномочий полиции в том виде, в котором оно предусмотрено новым законом о миграционном контроле, может привести к нарушению прав законопослушных россиян. Об этом предупредил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов. Его слова привел «Коммерсант» .

Согласно новому закону, полиция сможет проникать в дом или квартиру без согласия проживающих там людей, просто на основании того, что там может находиться нелегальный мигрант. По мнению Завалунова, это может нарушить конституционное право россиян на неприкосновенность жилища.

Кроме того, полиция должна будет проинформировать прокурора о подобных действиях в течение трех суток, а не одних, как обычно делается в таких случаях.

«Мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан», — подчеркнул Завалунов.

Он призвал депутатов и сенаторов доработать проект, прежде чем отправлять его на подпись президенту.

Ранее участники специальной военной операции записали видеообращение к мигрантам, в котором призвали их соблюдать российские законы.