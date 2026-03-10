В Казахстане предложили ввести зеркальный утильсбор на автомобили из России

Казахстан планирует зеркально повысить утилизационный сбор на автомобили, которые ввозят из России. Об этом заявил на брифинге министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев, его слова привело агентство «Казинформ» .

«Все должны заботиться о равном доступе на рынке обеих стран — что мы на российский рынок, что российский рынок к нам», — подчеркнул он.

По словам Нагаспаева, из России в Казахстан ввозится не так много автомобилей, поэтому резкого их подорожания ожидать не стоит.

С 1 апреля взимать утильсбор начнут со всех автомобилей, которые ввозят в Россию, в том числе из стран ЕАЭС. Таким образом планируется перекрыть «серые» схемы поставок иномарок, при которых импортеры растаможивали авто в других странах блока, где это было дешевле.