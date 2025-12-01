В Калужской области доходы региональной казны выросли на 10,8 млрд рублей

В Калужской области региональный кабинет министров одобрил отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Первый заместитель губернатора Константин Горобцов провел заседание регионального правительства. В нем также принял участие главный федеральный инспектор по Калужской области Дмитрий Колозин.

В рамках мероприятия замгубернатора Валентина Авдеева выступила с отчетом об исполнении областного бюджета за девять месяцев.

Сравнивая показатели с аналогичным периодом прошлого года, она отметила, что доходы региональной казны выросли на 10,8 миллиарда рублей (на 16%) и превысили 79,5 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 10 миллиардов рублей (17%) и превысили отметку в 68,7 миллиарда.

Расходы бюджета увеличились на 26% и составили 79,4 миллиарда рублей. Почти 75,9 миллиарда (96%) пошли на реализацию госпрограмм. На финансирование расходов социального характера направили 51,5 миллиарда рублей или 65% от общего объема расходов.

«В целом областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения. Прежде всего, это расходы, связанные с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются составляющими национальных проектов», — отметили в правительстве.

На эти цели за отчетный период перечислили порядка 8,5 миллиарда рублей. Профицит областного бюджета сложился в объеме 137 миллионов рублей. Губернатор Горобцов положительно оценил проделанную работу.

