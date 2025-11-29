Калужские города и села могут стать площадками для внедрения универсального дизайна

с 24 ноября АСИ и Фонд Росконгресс организуют Всероссийскую неделю «Открыто для всех». Это масштабное событие, включающее более 600 мероприятий по всей стране, из которых более 20 проходят в Калужской области . Цель проекта — лучше понять потребности людей с ограниченными возможностями и создать общество равных возможностей.

Ольга Захарова, заместитель генерального директора и руководитель дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив, предложила совместно разрабатывать и внедрять методы универсального дизайна в работе с опорными населенными пунктами, где проживает менее 250 тысяч человек.

«Напомним, что в нашей области в эту категорию входят 26 городов и сел. По мнению спикера, такие территории могут стать пилотными площадками для отработки решений с последующим масштабированием в другие регионы», — добавили в пресс-службе правительства Калужской области.

Участники дискуссии согласились, что сегодня универсальный дизайн — это не просто направление в архитектуре или социальной политике. Это новая философия развития территорий, требующая системных изменений и устанавливающая высокие стандарты качества среды. Пространство должно быть не только удобным, но и понятным, комфортным для восприятия и адаптированным для всех пользователей.