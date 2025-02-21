В Госдуме рассказали, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов

РИА «Новости»: для самозапрета на кредиты нужно подать заявление на «Госуслугах»

Механизм самозапрета на выдачу кредитов заработает в России с 1 марта. Как он будет работать, рассказал РИА «Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Для такого самозапрета нужно подать заявление либо лично в МФЦ, либо через «Госуслуги», где указать персональные данные и степень запрета: либо полный отказ от кредитов, либо запрет только на дистанционное оформление.

Ограничение не затрагивает обязательства, сопровождаемые залогом, например ипотеку, поскольку для таких кредитов заемщики намного тщательнее проверяются, и мошенникам оформить их без ведома жертвы почти невозможно.

Отменить запрет можно аналогичным образом, с подачей нового заявления. При этом разрешение вновь начинает действовать только со следующего дня, чтобы мошенники не смогли надавить на жертву и у той была возможность подумать.

Заявления подаются бесплатно и неограниченное количество раз.

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