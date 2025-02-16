Названы способы избавления от навязанного мошенниками кредита

РБК: при оформлении мошенниками кредита нужно обращаться в МВД, ЦБ, банк и суд

Получающие разнообразными способами доступ к личным данным россиян мошенники оформляют на пострадавших кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Пошаговую инструкцию для избавления от навязанного займа подготовил РБК .

Получить информацию о начисленных кредитах и накопленных долгах можно заранее. Для этого нужно заказать выписку кредитной истории — их хранят в специальных кредитных бюро. Узнать адреса их сайтов можно через «Госуслуги».

«Переживать стоит тогда, когда в кредитной истории обнаружен активный договор на заем с указанием суммы и даты открытия, который вы не оформляли», — подчеркнули авторы материала.

После этого придется написать заявление в полицию. Лучше лично, потому что срок рассмотрения заявок через сайт составляет до 30 дней. Потом — обратиться банк с требованием провести внутреннее расследование и приостановить действие кредитного договора.

В случае отказа банка необходимо обратиться в Центробанк и прокуратуру с требованием проверки законности выдачи кредита.

Если мошенники оформили заем через микрокредитную фирму, то нужно обращаться в саморегулируемую организацию, куда входит эта компания. Она поможет в урегулировании спора между заемщиком и кредитором.

Если ни один из способов не сработал, то можно подать в суд гражданский иск с требованием принудить банк к сотрудничеству.

На этой неделе правительство объявило о принятии ряда мер для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников, обманом выманивающих деньги под различными предлогами. После внесения необходимых поправок в законодательство все поступающие россиянам звонки с незнакомых номеров получат маркировку.