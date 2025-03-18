В Госдуме раскрыли секрет, как добиться более высокой пенсии

Чтобы добиться более высокой пенсии, нужно понимать свои права и знать механизмы начисления, предусмотренные законодательством. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов.

Парламентарий отметил, что часто пенсия бывает ниже положенной из-за недочетов в документах.

«Первый шаг — это контроль за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов. Пенсия может быть существенно занижена, если некоторые периоды работы не были учтены из-за ошибок в документах или недосдачи справок», — рассказал депутат.

Гаврилов напомнил, что выписку из индивидуального лицевого счета можно заказать через портал «Госуслуги» или обратившись в Социальный фонд России.

Второй способ увеличить пенсию — выбрать выгодный пенсионный фонд. Средства можно передать как в Социальный фонд России, так и в негосударственный пенсионный фонд.

«Третий вариант— использование возможностей срочной пенсионной выплаты. Срочная пенсионная выплата — это инструмент, который предоставляет возможность получить накопленные средства в более короткий срок», — напомнил депутат.

Средняя пенсия по старости в России к концу 2024 года составила 25 тысяч рублей. Это ниже трети от ежемесячной зарплаты, которая в прошлом году по стране составляла примерно 86 тысяч рублей.