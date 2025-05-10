Сенатор Керимов выплатит по пять миллионов рублей ветеранам Дагестана

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны из Дагестана, а также живущим в республики блокадникам и узникам концлагерей организовал член Совета Федерации Сулейман Керимов. Об этом сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров .

Он пояснил, что парламентарий решил таким образом поздравить жителей республики с 80-летием Великой Победы.

По словам Абакарова, дагестанские ветераны Великой Отечественной войны получат по пять миллионов рублей, блокадники и узники концлагерей — по два миллиона.

Также выплаты в пять миллионов рублей получат семьи Героев России, которые принимали участие в специальной военной операции.

Сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов в рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg занял второе место по объему заработка с начала года. Он увеличил свое состояние на 2,3 миллиарда долларов. На первом месте расположился Алишер Усманов, разбогатевший на 3,91 миллиарда долларов.