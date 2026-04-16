В Госдуме призвали ЦБ снизить ключевую ставку

Центробанку следует снизить ключевую ставку минимум до 13,5% на предстоящем апрельском заседании. Об этом на Биржевом форуме Московской биржи заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова привел ТАСС .

«Первые два месяца показывают спад. Соответственно, фактор должен влиять на решение Центрального банка. Инфляция замедляется, курс рубля крепнет. И вот эти факторы сподвигают заявить, что ЦБ обязан снизить ключевую ставку на 1,5 процентных пунктах», — отметил он.

Центробанк на заседании 20 марта в седьмой раз с лета 2025-го снижал ключевую ставку — до 15% годовых. Ближайшее заседание регулятора по ключевой ставке пройдет 24 апреля 2026 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявил, что резкое снижение ключевой ставки спровоцирует стремительный рост цен. По ее оценке, такая мера в конечном счете принесет экономике только потери.