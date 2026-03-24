Набиуллина перечислила риски резкого снижения ключевой ставки

Резкое снижение ключевой ставки до минимальных значений приведет к стремительному росту цен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, сообщил ТАСС .

По ее словам, при снижении ставки до 3% экономика успеет получить импульс к росту, но он быстро утонет в растущих ценах и в конечном итоге обернется потерями для экономики.

«Если опустить все технические подробности, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии или рост цен в десятки процентов, что, согласитесь, тоже вряд ли кому-то может понравиться», — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ оценила влияние роста НДС на инфляцию. Она отметила, что эффект оказался ограниченным и не подтвердил опасений.