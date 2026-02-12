В Госдуме призвали снизить ключевую ставку

«По правде говоря, делать это надо было давно. И не на полпроцента-процент, а гораздо больше, потому что российская экономика задыхается от непомерной финансовой и долговой нагрузки», — заявил депутат.

Он сослался на данные Росстата, согласно которым на многих предприятиях проходят сокращения, а зарплаты не растут. Кроме того, снижаются инвестиционная активность и оборотный капитал. Последствия могут быть еще хуже, если не принять срочные меры, считает Миронов.

Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых. В предновогоднем прогнозе Центробанк заявил, что в 2026 году экономика продолжит расти, а инфляция снизится — и, как следствие, ставку можно будет понижать далее.