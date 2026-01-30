В Госдуме предложили увеличить предельную сумму социальных налоговых вычетов

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесут законопроект об увеличении предельной суммы социальных налоговых вычетов со 150 до 360 тысяч рублей. Документы поступили в распоряжение 360.ru.

В соответствии с Налоговым кодексом такие вычеты можно получить по расходам на благотворительность, занятия спортом, образование, лечение, приобретение медикаментов, а также формирование пенсионных накоплений.

Кроме того, депутаты предложили ввести социальные выплаты по расходам на отдых и оздоровление детей.

«Что, если не детское здоровье — один из самых дорогих во всех смыслах приоритетов? Цены и налоги растут, пора и соцвычетам их догонять», — заявил Нилов.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, как получить у работодателя финансовую поддержку для дорогостоящего лечения.