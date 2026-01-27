Депутат Чаплин напомнил о возможности помощи от работодателя для оплаты дорогостоящего лечения

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT, что российские работники могут попросить финансовую поддержку у работодателя для оплаты дорогостоящего лечения.

Чаплин подчеркнул, что трудовое законодательство не обязывает работодателя предоставлять такую помощь, но и не запрещает. Решение о выплате и ее размере организация принимает самостоятельно в соответствии с внутренними правилами и финансовыми возможностями.

Как правило, условия оказания материальной помощи прописываются в коллективтном договоре или специальном локальном нормативном акте компании. Поэтому работник должен сначала ознакомиться с внутренними документами организации или обратиться с личным заявлением на имя руководителя.

Для получения материальной помощи работнику необходимо подать письменное заявление с указанием причины — «необходимость лечения». К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие заболевание и расходы на медицинские услуги: справки из медучреждения, медицинские заключения, рецепты на лекарства, договоры, счета и чеки об оплате.

Матпомощь на лечение не облагается налогом на доходы физических лиц в пределах 4 тысяч рублей в календарном году на одного сотрудника. Если сумма превышает этот лимит, то НДФЛ по ставке 13 % удерживается с суммы превышения. Это общее правило, которое распространяется на совокупность всей материальной помощи, полученной сотрудником в течение года, за исключением строго оговоренных законом случаев.

Также Чаплин напомнил о праве работника на социальный налоговый вычет по расходам на лечение. Даже если работодатель компенсировал часть затрат, гражданин при определенных условиях может обратиться в налоговый орган для возврата части уплаченного налога.