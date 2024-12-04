Биткоин и другие цифровые валюты продолжат развиваться, их никто не сможет запретить. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Путин заявил о невозможности запретить биткоин
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